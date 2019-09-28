بوفون يحقق رقم تاريخي بعد مشاركته أمام سبال

حقق جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، رقم مميز في تاريخ مشاركاته مع السيدة العجوز في الدوري الإيطالي.

وشارك بوفون مع يوفنتوس في المباراة التي تجمع الفريق أمام سبال اليوم، على ملعب

تورينو، في إطار مباريات الاسبوع السادس للكالتشيو.

ووصل بوفون بمشاركته في مباراة اليوم إلى 903 مباراة في إجمالي مشاركاته مع السيدة العجوز، ليتخطى

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رقم المدافع المخضرم باولو مالديني نجم إيه سي ميلان، الذي شارك في 902 لقاء مع الفريق.

ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات تاريخيًا.

كما وصل بوفون إلى 642 مباراة في الدوري الإيطالي، ليقترب من كس رقم باولو مالديني الذي لعب 647.



