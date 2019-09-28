الارشيف / اخبار الرياضه

بوفون يحقق رقم تاريخي بعد مشاركته أمام سبال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، رقم مميز في تاريخ مشاركاته مع السيدة العجوز في .

وشارك بوفون مع يوفنتوس في المباراة التي تجمع الفريق أمام سبال اليوم، على ملعب

تورينو، في إطار مباريات الاسبوع السادس للكالتشيو.

ووصل بوفون بمشاركته في مباراة اليوم إلى 903 مباراة في إجمالي مشاركاته مع السيدة العجوز، ليتخطى

Advertisements
رقم المدافع المخضرم باولو مالديني نجم إيه سي ميلان، الذي شارك في 902 لقاء مع الفريق.

ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات تاريخيًا.

كما وصل بوفون إلى 642 مباراة في الدوري الإيطالي، ليقترب من كس رقم باولو مالديني الذي لعب 647.


 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوفون يحقق رقم تاريخي بعد مشاركته أمام سبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا