إعلان قائمة المحليين لمنتخب مصر يوم 4 أو 5 أكتوبر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على موعد إعلان قائمة المحليين لمعسكر الفراعنة في أكتوبر المقبل. المحليين لمعسكر الفراعنة في أكتوبر المقبل. ويسود تجاه لدى جهاز المنتخب لإعلان القائمة يوم 4 أو5 أكتوبر المقبل، استعدادا لودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل.

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