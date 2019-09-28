وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعبًا قانونيًا وخماسيًا بمركز شباب السلام أول

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، ملعب كرة قدم قانوني وملعبا خماسيا بمركز شباب السلام أول. حيث قام بافتتاح الملعب الخماسي بعد تطوير استمر لمدة ٤ سنوات، بالاضافة الى افتتاحه الملعب القانوني لكرة القدم. الى افتتاحه الملعب القانوني لكرة القدم. أكد صبحي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات، وتسعى الى تطويرها وجعلها مراكز خدمة مجتمعية مناسبة لجميع فئات المجتمع وتلبي رغباتهم واحتياجاتهم، مضيفا أهمية توفير الصيانة اللازمة لأرضية الملعب. خدمة مجتمعية مناسبة لجميع فئات المجتمع وتلبي رغباتهم واحتياجاتهم، مضيفا أهمية توفير الصيانة اللازمة لأرضية الملعب. الجدير بالذكر أنه جاري العمل على توسعة مركز الشباب ليستضيف عددًا أكبر من الجماهير كما سيتم إنشاء صالة مناسبات وعدد ٢ ملعب خماسي.

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