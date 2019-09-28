شاهد.. مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بالبريميرليج

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة، مانشستر سيتى بطل الدورى مع إيفرتون الساعة السادسة والنصف، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن الجولة السابعة من ملعب «جوديسون بارك»، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". ويدخل السيتى المباراة منتشيا بفوزه العريض على واتفورد فى الجولة الماضية بثمانية أهداف دون رد. شاهد مباراة..مانشستر سيتى بطل الدورى مع إيفرتون

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