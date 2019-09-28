بأقدام فاينالدوم.. ليفربول يخطف ثلاث نقاط غالية أمام شيفيلد يونايتد

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برامال لين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بتبادل للسيطرة بين لاعبي الفريقين، وسط بعض المحاولات البسيطة على كلا المرميين.

ولم يتمكن الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، من إختراق دفاع شيفيلد وتخطي حارس مرماه من أجل التهديف، خاصة مع رغبة الريدز في عدم إهدار نقاط من أجل الحفاظ

على فارق الخمس نقاط مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بترتيب الجدول.

وفي الشوط الثاني استمر المباراة على نفس الوتيرة، وكاد شيفيلد يونايتد أن يخطف هدفا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكن أدريان حارس مرمى ليفربول أحسن التعامل معها، وأبعدها إلى ركنية.

ومع العجز الهجومي لليفربول، دفع يورجن كلوب بالمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقة 64 بدلا من هندرسون لزيادة

الفاعلية الهجومية.

وفي الدقيقة 70 ومن كرة عرضية أبعدها دفاع شيفيلد، وصلت إلى جيورجينهو فاينالدوم، ليسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، لتفلت من بين أيدي حارس المرمى وتسكن الشباك معلنة عن هدف اللقاء الوحيد.

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وحاول شيفيلد إدراك هدف التعادل، إلا أن لاعبي ليفربول تمكنوا من تنظيم أنفسهم للمحافظة على هدف اللقاء، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 21 ليحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي، منتظراً تعثر مانشستر سيتي اليوم أمام إيفرتون أملاً في زيادة فارق النقاط.

فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة الثامنة في المركز العاشر.

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