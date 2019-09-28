تريزيجيه على مقاعد البدلاء مع أستون فيلا أمام بيرنلي

أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل الفريق، أمام نظيره بيرنلي، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز،"البريميرليج".
وشهد تشكيل أستون فيلا، تواجد المصرى محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء، واستبعادأحمد المحمدي.
جاء تشكيل الفيلا كالتالي:
في حراسة المرمى: توم هيبتون
في الدفاع: جيلبيرت، إنجليز، مينجز، مات تارجت
في الوسط: جون مكجين، ناكامبا، كونور
في الهجوم: جاك جرياليتش، ويسلي، أنور غازي
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