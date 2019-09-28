شاهد.. مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة تشيلسي وبرايتون، التي تنطلق في الرابعة عصراً على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويبحث تشيلسي بقيادة مديره الفنيفرانك لامبارد، لاستعادة توازنه بعد خسارته على ملعبه الأسبوع الماضي، أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف.
وأدت نتائج تشيلسي المهتزة حتى الآن هذا الموسم، إلى إحتلاله المركز الحادي عشر في ترتيب
وستكون المواجهة فرصة لإستعادة تشيلسي للإنتصارات، و لا سيما مع خوضه المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، بالإضافة إلى أن برايتون لم يظهر بشكل قوي ونتائجه متأرجحة بين التعادل والهزيمة.
شاهد مباراة تشيلسي وبرايتون :
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