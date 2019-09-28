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شاهد.. مباراة أستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

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حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، أمام بيرنلي، في الجولة السابعة من الممتاز، على ملعب فيلا بارك، والتي تنطلق في الرابعة عصرا.

ومن المنتظر أن يشارك محمود حسن تريزيجيه في اللقاء من بدايته، نظراً لإعتماد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا على نجم منتخب مصر بشكل كبير.

ويعاني أستون فيلا من بداية سيئة هذا الموسم، فقد حصد 4 نقاط فقط من فوز وتعادل،

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ليحتل المركز الـ 18 في الدوري الإنجليزي، على الرغم من الصفقات العديدة التي أبرمها الفريق في الصيف والتي أعطت الجماهير أملا في الظهور بشكل جيد، ولكن النتائج تأتي مخيبة للآمال حتى الأن.

فيما يسعى بيرنلي صاحب المركز التاسع للمحافظة على الإنتصارات بعد فوزه في الجولة الماضية على نوريتش سيتي.

شاهد مباراة استون فيلا وبيرنلي:

 

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