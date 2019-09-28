ليندلوف يرد على انتقادات جوزيه مورينيو

رد المدافع الدولي السويدي “فيكتور ليندلوف” على التصريحات التي أدلى بها جوزيه مورينيو في وسائل الإعلام الإنجليزية حول تذبذب مستواه الفني، مؤكدًا أن الانتقادات لا تشكل أية مشكلة بالنسبة له.

ويستعد فيكتور ليندلوف لقيادة خط دفاع مانشستر يونايتد مع الإنجليزي هاري ماجواير في قمة مباريات الجولة السابعة من البريميرليج أمام آرسنال على ملعب أولد ترافورد بعد غد الاثنين.

وقال فيكتور ليندلوف للصحفيين اليوم السبت “انتقادات مورينيو؟ بالنسبة لي لم تشكل تلك الانتقادات أية مشكلة، أنا شخص بسيط للغاية”.

وأضاف “سيتواجد دائمًا مَن يحاول التقليل مني لأنني ألعب في ناد كبير بحجم مانشستر يونايتد، وسيكون هناك أشخاص ينتقدونك وينتقدون طريقة لعبك، سواء لعبت بشكل سيء أو بشكل جيد، هناك شخص ينتقدني لسبب ما، وهذا الأمر جزء من اللعبة، ويحق لكل شخص أن يكون له رأيه الخاص”.

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وتابع “أحاول فقط القيام بواجباتي وألا أركز على مثل هذه الأمور، حتى أنني لم ألحظ انتقادات مورينيو أو أعرف بها قبل أن تخبرني بذلك الآن، هكذا أنا أعيش حياتي وأركز على واجباتي”.

وأتم بقوله “إذا كنت تلعب لمانشستر يونايتد فالتدقيق هو جزء من العمل، وإذا لم تقدم مستوى جيد فستسمع الانتقادات، هذا أمر طبيعي تمامًا، أستطيع رؤية مستقبلي هنا في مانشستر يونايتد، ولهذا السبب وقعت على عقد جديد مع النادي، ما يؤكد سعادتي بالفعل، وما حدث هنا أمر جيد وما زلت أود الفوز بالبطولات الكبيرة مع اليونايتد، وهذا كان هدفي منذ لحظة توقيعي للفريق”.

وانضم فيكتور ليندلوف في صيف 2018 من نادي بنفيكا البرتغالي بتوصية من جوزيه مورينيو، إلا أنه وجد صعوبات كبيرة في التأقلم مع خطة اللعب، ولا يزال يسقط في الأخطاء الساذجة حتى الآن رغم انضمام هاري ماجواير من ليستر سيتي بمبلغ فاق الـ 80 مليون جنيه إسترليني كأغلى مدافع في تاريخ المستديرة.

وتلقت شباك مانشستر يونايتد 6 أهداف في وجود ليندلوف وماجواير في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي حتى الآن، بالإضافة إلى هدف من روشديل بالدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.