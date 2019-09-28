أبو تريكة يتهم محمد صلاح وماني بالاستهتار!

بدا الانزعاج واضحًا على أسطورة الأهلي ومصر “محمد أبو تريكة” من مستوى ثلاثي خط هجوم ليفربول “ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو” أثناء تحليله لمباراة شيفيلد يونايتد وليفربول في افتتاح مباريات الجولة السابعة من البريميرليج اليوم السبت.

ليفربول تمكن من الفوز بهدف يتيم سجله لاعب الوسط الدولي الهولندي “فينالدوم” في الدقيقة 70، إثر تسديدة قوية من على خط الـ 18 غالط بها حارس مرمى شيفيلد “هندرسون”.

وبات ليفربول بعد هذا الفوز ثاني فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحقق 7 انتصارات متتالية في افتتاحية المسابقة منذ أن فعلها تشيلسي بموسم 2006/2005 تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو عندما انتصر في أول 9 جولات آنذاك.

ولم يعر أبو تريكة اهتمامًا كبيرًا بتصدر ليفربول بالعلامة الكاملة، خلال تحليله في ستوديو قنوات بي إن سبورتس القطرية، عصر اليوم السبت.

وقال أبو تريكة “منذ الشوط الثاني من مباراة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج ومستوى الفريق في تراجع واضح في العديد من الأمور الهامة سواء في تغطية المدافعين للمساحات أو في مساندة لاعبي الوسط للدفاع والهجوم، بالإضافة إلى تراجع مردود الخط الأمامي كله، وكلوب يدرك هذه الحقائق”.

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وأوضح نجم الأهلي وبني ياس الأسبق “يوجد استهتار ورعونة خاصةً من المهاجمين عند انهاء الهجمات. عندما تتاح لك 6 فرص دون استغلال هذا يصعب المأمورية عليك لحسم المباريات، كما توجد مساحات في الخط الخلفي لليفربول ساعدت شيفيلد يونايتد على خلق العديد من الفرص المؤكدة للتسجيل، ولولا يقظة آرنولد وفان دايك لانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، وأعتقد أن شيفيلد كان يستحق نقطة بعد الأداء الرائع الذي قدمه على مدار الـ 90 دقيقة”.

وواصل أبو تريكة “وسط ملعب ليفربول لم يعجبني بل مستوى ليفربول ككل لم يعجبني في هذه المباراة، وأخص بالذكر الثلاثي الأمامي، يجب أن تكون هناك وقفة معهم، ماني وصلاح وفيرمينو يتعاملون بعدم اهتمام مع الفرص، ولعبوا باستهتار وعدم تركيز، لابد من جدية أعلى منهم، فلا يمكن أن تتاح 6 أو 7 فرص من بينهم انفرادات واضحة في كل مباراة، ربما يكلفك هذا الاستهتار نقاطًا هامة في مباريات أصعب”.

وختم حديثه “الشيء الإيجابي الوحيد هو قدرة ليفربول على حسم المباريات لصالحه وهو بهذا المستوى السيء”.

على أي حال، سيحتاج ليفربول للفوز في المباراتين القادمتين له بالدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي على ملعب آنفيلد روود، ثم أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، ليس لمعادلة رقم تشيلسي فقط بالفوز في أول 9 جولات من الدوري، بل لمعادلة رقم مانشستر سيتي بالفوز في 18 مباراة متتالية في المسابقة منذ الموسم الماضي.