مباريات اليوم | ديربي مدريد، مانشستر سيتي في اختبار صعب والأهلي يستضيف كانو

المباراة

توقيت المباراة

المسابقة

شيفيلد يونايتد – ليفربول

14:30 بتوقيت السعودية – 13:30 بتوقيت مصر.

الدوري الإنجليزي

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