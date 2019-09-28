شاهد | محمد صلاح يهدي قميصه لمشجع شيفيلد يونايتد

أهدى هداف منتخب مصر في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2018 وفي كأس أمم أفريقيا 2019 “محمد صلاح” قميصه الشخصي لأحد مشجعي نادي شيفيلد يونايتد، بعد انتهاء مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول في افتتاح مباريات الجولة 7 من البريميرليج ظهر اليوم السبت.

وظهر المشجع الصغير على أرض الملعب، وركض خلف محمد صلاح فور إطلاق حكم المباراة لصافرة النهاية، وعلى الفور ودون تفكير خلع صلاح قميصه ومنحه للمشجع الذي ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة بعد موافقة “مو صلاح”.

ولم يُقدم محمد صلاح المستوى المنتظر منه في المباراة التي أقيمت خارج آنفيلد روود، حيث أهدر إنفرادًا صريحًا بحارس مرمى شيفيلد “هندرسون” خلال الشوط الثاني.

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ويبدو أن المشكلة الجديدة لمحمد صلاح مع الاتحاد المصري لكرة القدم أثرت بالسلب على مردوده أمام شيفيلد يونايتد اليوم السبت.

وحذف محمد صلاح كلمة “لاعب في منتخب مصر” من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضًا على الاتحاد المصري لكرة القدم والصحفي المصري هاني دانيال لعدم التصويت له في سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا لعام 2019.

وأكد الرئيس المؤقت للاتحاد المصري “عمرو الجنايني” أن فشل وصول تصويت قائد ومدرب منتخب مصر “أحمد المحمدي وخافيير أجيري” إلى الفيفا قبل الموعد النهائي للتصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا The best، خطأ غير مقصود، وبدوره فتح تحقيقًا رسميًا في هذه المسألة.