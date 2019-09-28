طوفان ليفربول يمر بين قدمي حارس شيفيلد

نجا ليفربول من فخ مضيفه شيفيلد يونايتد وتغلب عليه بهدف نظيف يوم السبت على ملعب "برامول"، بافتتاح منافسات الجولة السابعة.



وأحرز الهولندي جورجينيو فينالدوم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.



وهذا هو الفوز السابع على التوالي للفريق الضيف منذ انطلاق المسابقة، فرفع رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي سيلتقي إيفرتون في وقت لاحق السبت.



ووقف شيفيلد يونايتد ندا قويا أمام ليفربول الذي لعب بتشكيلته الأساسية شبه الكاملة والتي لم يغب عنها سوى الحارس البرازيلي أليسون بيكر، فتكون الخط الهجومي من الثلاثي المعتاد محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، فيما قام البرازيلي فابينيو بدور لاعب الارتكاز خلف الثنائي جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدوم، أما الخط الخلفي، فتشكل من الرباعي ترينت ألكسندر-أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون.







في الناحية المقابلة، لجأ شيفيلد يونايتد إلى طريقة اللعب 3-5-2، الذتي تحولت عند الدفاع في معظم الأحيان إلى 5-3-2، فتواجد كريس باشام وجون إيجان وجاك أوكونور في الخط الخلفي، ووقف جورج بالدوك وإدنا ستيفنز على الطرفين، وتعاون كل من جون لوندسترام وأوليفر نوروود وجون فليك في وسط الملعب، مقابل شراكة هجومية للثنائي أوليفر ماكبروني وكالوم روبنسون.



بداية شيفيلد يونايتد كانت واعدة، حيث انطلق ماكبروني من الناحية اليمنى قبل أن يطلق تسديدة قوية في مكان وقوف الحارس الإسباني أدريان بالدقيقة الثالثة، وذهبت محاولة بالدوك إثر ركلة ركنية بعيدا عن المرمى في الدقيقة 12.



أول تسديدة على المرمى لصالح ليفربول جاءت في الدقيقة 16، عندما ابتعدت مقصية ماني الضعيفة عن المرمى، وبقيت الأمور هادئة حتى الدقيقة 26، عندما وصلت الكرة إلى صلاح الذي سدد كرة منخفضة مرت بجانب القائم البعيد.



ومرر فان دايك كرة طويلة من الخلف إلى ماني الذي سدد من بعد 10 ياردات فوق المرمى بالدقيقة 32، وسدد فينالدوم من مسافة بعيدة بجانب المرمى في الدقيقة 38، وأهدر الضيوف فرصة سانحة للتسجيل بالدقيقة 43، عندما مرر فيرمينو الكرة إلى ماني الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم القريب.



ومع بداية الشوط الثاني، غير ليفربول طريقة لعبه إلى 3-4-3، من أجل منح الظهيرين ألكسندر-أرنولد وروبرتسون حرية التقدم للأمام، لكن الخطورة جاءت من طرف شيفيلد يونايتد في الدقيقة 52، عندما ارتقى ماكبيرني برأسه لركنية لكن محاولته علت المرمى.



ونفذ ألكسندر-أرنولد ركلة حرة فوق المرمى بالدقيقة 59، ودخل ديفوك أوريجي مكان هندرسون في تعديل آخر على طريقة اللعب، وارتدت تسديدة فليك من قدم روبرتسون في الدقيقة 67، قبل أن يسجل ليفربول هدفا في الدقيقة 70، عندما وصلت الكرة إلى فينالدوم الذي سددها بقوة لتمر بين قدمي الحارس هندرسون الذي أساء تقديرها وتدخل الشباك.



وحاول هندرسون تعويض خطئه، فتصدى لمحاولة ماني إثر تمريرة من أوريجي في الدقيقة 74، ثم جرب صلاح حظه من مسافة بعيدة ليبرع هندرسون في السيطرة عليها أيضا.



عاد حارس شيفيلد يونايتد لينقذ انفرادا من صلاح في الدقيقة 78، وكاد الفريق المضيف يسجل التعادل في الدقيقة 85، عندما أرسل فليك كرة طويلة إلى البديل كلارك الذي لحق بها قبل وصول الحارس أدريان وغمزها فوق المرمى من بعد 6 ياردات.





المصدر: موقع كورة