شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يقتنص فوز صعب من بيلباو بهدف نظيف والان مع التفاصيل

اقتنص فريق فالنسيا فوز غالي وصعب من بيلباو بهدف نظيف ويصعد للمركز التاسع في الدوري الإسباني

صعد فريق فالنسيا إلى المركز التاسع في الدوري الإسباني لكرة القدم ،بعدما تغلب على مضيفه أتلتيك بيلباو 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

Advertisements

واحرز هدف بلنسية الروسي دينيس تشيريشيف في الدقيقة 27 .

وبهذه النتيجة ،رفع بلنسية رصيده إلى تسع نقاط بعد أن حقق اليوم انتصاره الثاني في الموسم مقابل هزيمتين وثلاثة تعادلات.

بينما تجمد رصيد بيلباو عند 12 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلفالمتصدر ريال مدريد ونقطة واحدة خلف ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد، وذلك انتظارا لنتائج باقي مباريات هذهالمرحلة .