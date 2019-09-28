شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يقتنص فوز صعب من بيلباو بهدف نظيف والان مع التفاصيل
اقتنص فريق فالنسيا فوز غالي وصعب من بيلباو بهدف نظيف ويصعد للمركز التاسع في الدوري الإسباني
صعد فريق فالنسيا إلى المركز التاسع في الدوري الإسباني لكرة القدم ،بعدما تغلب على مضيفه أتلتيك بيلباو 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.
واحرز هدف بلنسية الروسي دينيس تشيريشيف في الدقيقة 27 .
وبهذه النتيجة ،رفع بلنسية رصيده إلى تسع نقاط بعد أن حقق اليوم انتصاره الثاني في الموسم مقابل هزيمتين وثلاثة تعادلات.
بينما تجمد رصيد بيلباو عند 12 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلفالمتصدر ريال مدريد ونقطة واحدة خلف ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد، وذلك انتظارا لنتائج باقي مباريات هذهالمرحلة .
كانت هذه تفاصيل خبر فالنسيا يقتنص فوز صعب من بيلباو بهدف نظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.