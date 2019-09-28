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مفاجآت في قائمة ريال مدريد ضد أتيلتكو مدريد

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السبت 28 سبتمبر 2019

خرج الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو من قائمة ريال مدريد لمواجهة "الديربي" المقررة اليوم السبت، أمام أتلتيكو مدريد في الجولة 7 من لكرة القدم، في حين شهدت عودة لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.

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وبذلك، فضل المدير الفني لـ"الملكي"، زين الدين زيدان عدم التعجيل بعودة مارسيلو الذي أنهى للتو تعافيه من الإصابة وشارك في آخر جلستي تدريب للفريق، لكن المدرب الفرنسي لا يراه مستعداً بعد للمشاركة في مباراة بهذه الأهمية.

وفي المقابل، شهدت قائمة زيدان لمباراة الديربي التي ستقام الليلة على ملعب واندا متروبوليتانو، عودة مودريتش بعدما تعافى من إصابته العضلية، في حين تم اسبتعاد كل من إيسكو ألاركون وألفارو أودريوزولا والبرازلي رودريغو الذي عاد لفريق الناشئين وماريانو دياز.

وبذلك، ضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة الأتلتي كلاً من: تيبو كورتوا، وألفونس أريولا، ودييغو ألتوبي، وداني كارفخال، وميليتاو، وسرجيو راموس، ورافائيل فاران وناتشو فيرنانديز، وكاسيميرو وفيديريكو فالفيردي وتوني كروس ولوكا مودريتش وخاميس رودريغيز ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور وإيدن هازارد وغاريث بيل وكريم بنزيما ولوكا يوفيتش.

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