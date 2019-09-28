الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. 19 لاعبا بقائمة الأبيض وغياب زيزو...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون فوت ..19 لاعباً بقائمة الأبيض
اختار الصربي الصربى ميلوتين سيريدوفيتش الملقب بـ"ميتشو"، 19 لاعبا بقائمة الأبيض لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ 32 فى دوري أبطال افريقياوالمقرر لها فى الثامنة مساء غدا الاحد على استاد برج العرب فى الاسكندرية.
الزمالك ضد جينيراسيون فوت..الرباعى الغائب
ويعتبر أبرز الغيابات عن قائمة الزمالك المغربي محمود عبد العزيز للاصابة وكذلك حازم إمام وكريم بامبو عن المواجهة الإفريقية الهامة والحاسمة لحسم مرحلة الصعود لدور المجموعات فى دوري أبطال افريقيا .
الزمالك ضد جينيراسيون فوت.. قائمة الأبيض
وضمت قائمة الزمالك كلا من:
فى حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبو جبل
أما فى الدفاع: محمود علاء محمود حمدى الونش، محمد عبد السلام وحمدى النقاز ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة
وفى الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر، يوسف أوباما وأشرف بن شرقي وشيكابالا واسلام جابر
ويقود الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب
الزمالك ضد جينيراسيون فوت..ميتشو يعلق على أزمة الملعب
وعلق الصربى ميتشو المدير الفنى الزمالك، على أزمة ملعب مواجهة الفريق الأبيض مع جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.
وقال الصربى ميتشو على الأزمة: "لا يمتلك الزمالك أي ملعب باستثناء ملعب النادي، لذا فمن غير المنطقي أن تلومونا بسهولة على شىء لا نستطيع السيطرة عليه، نحترم خصومنا وليس لدينا مشاكل فأخرجونا من دائرة اللوم".
ورفضت بعثة جينيراسيون فوت السنغالى رفضت التحرك، صباح اليوم السبت، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك المحدد لها غداً، الأحد، وكشف مصدر مطلع فى بعثة جينيراسيون فوت بتمسك الفريق السنغالى بخوض اللقاء اليوم فى استاد بتروسبورت، فى إطار تمسكهم بخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الذى وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم فى بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غداً الأحد ونقلها إلى برج العرب.
كان مسئولو الزمالك قد أرسلوا أتوبيسًا اليوم إلى بعثة جينيراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، ولكن وفقاً لمصدر بالبعثة أكد أنهم سيتوجهون اليوم إلى بتروسبورت وليس برج العرب لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.
وطرح مسؤولو الزمالك، التذاكر للبيع مقابل 50 جنيه كسعر للتذكرة الموحدة وجاء طرح إدارة النادى الأبيض للتذاكر بعد تسلم إخطار رسمى من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بنقل وتأجيل المباراة ليتم إقامتها غداً الأحد على استاد برج العرب بدلاً من اليوم السبت على استاد بتروسبورت.
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