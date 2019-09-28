شكرا لقرائتكم الأهلى يفرض عقوبة مغلظة على صالح جمعة .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الإدارى بالفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فرض عقوبة مغلظة على صالح جمعة لاعب وسط الفريق، بعد غيابه عن مران مستبعدين الفريق اليوم السبت بدون الحصول على إذن.

وحصل صالح جمعة على إذن بالغياب عن مران المستبعدين أمس، إلا أنه غاب اليوم دون الرجوع لرينيه فايلر المدير الفني للفريق أو سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

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ويواجه الأهلي فريق كانو سبورت المقرر إقامتها مساء اليوم علي ملعب برج العرب بالاسكندرية والتي تأتي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال اقريقيا.

خاض لاعبو الأهلى مراناً قوياً صباح اليوم على ملعب التتش، شارك فيه كل من: على معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق، بينما شهد المران غياب، فيما اكتفى عمار حمدى لاعب الفريق بأداء جلسة فى الجيم، على هامش مران الغائبين .

وضمت قائمة الأهلى فى مواجهة كانو سبورت كلاً من: فى حراسة المرمى شريف إكرامي، وعلى لطفى، ومحمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامى ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف، خط الوسط عمرو السولية، وحمدي فتحي وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدى أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ، وإليو ديانج، وفى الهجوم صلاح محسن ووليد أزارو.