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شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يدرس استبعاد رمضان صبحى والدفع بعناصر جديدة أمام كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاهلي ضد كانو سبورت
ويدرس فايلر تجربة عدد كبير من اللاعبين خلال لقاء اليوم ومنح الفرصة لمن لا يُشارك بشكل مُستمر من أجل التعرّف على قدراتهم الفنية عن قرب لذا إستبعد أكثر من لاعب لإراحته أمثال على معلول وجيرالدو.
الاهلي ضد كانوسبورت
كما إستبعد صالح جمعة لأسباب فنية قبل أن يدرس بجدية خلال الساعات الماضية إستبعاد رمضان صبحي صاحب هدف الفوز في لقاء سموحة الأخير بالدوري بهدف إراحته.
الاهلي ضد كانوسبورت
كما استبعاد المدرب السويسري الثنائي حمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة من لقاء الليلة الذى سيكون فرصة جيدة لتجربة أخرين لاسيما في ظل نتيجة لقاء الذهاب التى تصب في مصلحة الاهلي حيث فاز الأخير بثنائية نظيفة في غينيا.
يذكر أن الاهلي يفقد جهود أكثر من لاعب في لقاء اليوم للأصابة أمثال مروان محسن ومحمود متولي .
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