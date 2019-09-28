شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يدرس استبعاد رمضان صبحى والدفع بعناصر جديدة أمام كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي ضد كانو سبورت

يدرس رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، استبعاد رمضان صبحي لاعب الفريق من التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأحد، ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدرس فايلر تجربة عدد كبير من اللاعبين خلال لقاء اليوم ومنح الفرصة لمن لا يُشارك بشكل مُستمر من أجل التعرّف على قدراتهم الفنية عن قرب لذا إستبعد أكثر من لاعب لإراحته أمثال على معلول وجيرالدو.

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الاهلي ضد كانوسبورت كما إستبعد صالح جمعة لأسباب فنية قبل أن يدرس بجدية خلال الساعات الماضية إستبعاد رمضان صبحي صاحب هدف الفوز في لقاء سموحة الأخير بالدوري بهدف إراحته.

الاهلي ضد كانوسبورت كما استبعاد المدرب السويسري الثنائي حمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة من لقاء الليلة الذى سيكون فرصة جيدة لتجربة أخرين لاسيما في ظل نتيجة لقاء الذهاب التى تصب في مصلحة الاهلي حيث فاز الأخير بثنائية نظيفة في غينيا.

يذكر أن الاهلي يفقد جهود أكثر من لاعب في لقاء اليوم للأصابة أمثال مروان محسن ومحمود متولي .