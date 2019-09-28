الأهلي ضد كانو سبورت .. فايلر يستبعد مجدى قفشة وحمدى فتحى من المباراة...

قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، استبعاد الثنائي محمد مجدي قفشة وحمدي فتحي من قائمة المباراة الرسمية التي ستواجه كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية فى الثامنة من مساء اليوم ( السبت) على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الثنائي قفشة وحمدى فتحى، مرانًا خفيفًا بالفندق الذي يقيم فيه المارد الأحمر ببرج العرب بالإسكندرية.

ويفكر رينيه فايلر في الدفع بأكثر من لاعب لم يُشارك أساسياً في المباريات الماضية خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب أمام كانو سبورت تُسهّل من مباراة اليوم، حيث فاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ويرغب فايلر في الاستعانة باللاعب المالي أليو ديانج المُنضم للأهلي هذا الصيف أساسياً أمام بطل غينيا في إطار حرص المدير الفني على تجربة جميع اللاعبين من أجل إكتشاف قدراتهم عن قرب وعلى الطبيعة.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات جيدة لعدة أسباب يأتي في مقدمتها التتويج بالسوبر المحلي مؤخراً بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم الفوز على سموحة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الاثنين الماضي لذا فإن معنويات لاعبي الأهلي والجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر تبدو عالية للغاية.

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الاهلي ضد كانو سبورت