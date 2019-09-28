شكرا لقرائتكم غدا.. الجبلاية تحسم موعد انعقاد عموميتها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتضمن غدا الأحد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن موعد عقد الجمعية العمومية العادية للجبلاية ، بالإضافة إلى جدول الأعمال فى الجمعية العادية مناقشة الحساب الختامى للجبلاية واعتماد الميزانية، وسيتم إخطار الأندية بجميع بنود جدول الأعمال خلال الساعات المقبلة.

كان الفيفا اعتمد أسماء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم لمدة عام برئاسة عمرو الجناينى وجمال محمد على نائب رئيس وعضوية كلاً من سحر عبد الحق ومحمد فضل وأحمد عبدالله .

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وتتلخص مهام اللجنة في إدارة الشئون اليومية لاتحاد كرة القدم ومراجعة النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الأخرى عند الضرورة، لضمان امتثالها لنظام فيفا الأساسي ومتطلباته ولضمان اعتماده من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

كما ستقوم اللجنة بتنظيم وإجراء انتخابات للاتحاد بناء على القوانين الجديدة والعمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد بناء على النظام الأساسي للجمعية العمومية المتوافق حديثا، نظرا لأن اللجنة المعينة من فيفا لا يحق لها الترشح في الانتخابات المقبلة.