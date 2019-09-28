«بث مباشر» .. مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول اليوم السبت 28-9-2019 .. «بدون تقطيع»

الموجز

يتطلع ليفربول لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية للحفاظ على صدارة الدوري الانجليزي أملاً في تعثر مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على ايفرتون في السادسة مساء اليوم بملعب "جوديسون بارك" وتوسيع الفارق، فيما يرغب شيفيلد يونايتد في إيقاف قطار "الريدز".

ويبحث ليفربول عن تحقيق أول فوز على شيفيلد يونايتد بملعب "برامال لين" في تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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