الموجز
يتطلع ليفربول لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية للحفاظ على صدارة الدوري الانجليزي أملاً في تعثر مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على ايفرتون في السادسة مساء اليوم بملعب "جوديسون بارك" وتوسيع الفارق، فيما يرغب شيفيلد يونايتد في إيقاف قطار "الريدز".
ويبحث ليفربول عن تحقيق أول فوز على شيفيلد يونايتد بملعب "برامال لين" في تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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كانت هذه تفاصيل خبر «بث مباشر» .. مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول اليوم السبت 28-9-2019 .. «بدون تقطيع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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