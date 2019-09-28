«لا برازيل ولا أرجنتين» .. المدير الفني لمنتخب مصر يرفض «عرضاً مغريا» من «تركي أل شيخ»

الموجز

تقدم المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودى، بعرض لتنظيم لقاء ودى يجمع بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل أو الأرجنتين بكامل نجومهما بالرياض فى نوفمبر المقبل.

ورد حسام البدرى على عرض تركى آل الشيخ بالرفض .

أسباب رفض البدري للعرض :-

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سبب رفض البدري هو أن الموعد الموضوع من قبل للقاء الودي 19 نوفمبر المقبل، وهو ذات الموعد الذي سيلاقي فيه جزر القُمر خارج مصر في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال البدرى "ربما فى المستقبل نخوض مثل تلك المباريات الكبرى فى الرياض مع منتخبات عالمية".

وشدد على أن منتخب مصر سيلاقى بتسوانا وديا فى 14 أكتوبر المقبل استعدادا لمواجهة كينيا فى الثالث عشر وجزر القمر فى التاسع عشر من نوفمبر المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.