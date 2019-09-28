أهلي فايلر يبدأ مشواره الإفريقي بانتصار خارج الديار لأول مرة منذ 408 يوم أمام كانو سبورت

التقي النادي الأهلي Alahly Sc مع كانو سبورت الغيني في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 في أولى مباريات مدرب الأهلي الجديد “فايلر”، ويسعى الأهلي المصري لفرض سيطرته على الساحة الإفريقية والعودة للتتويج الإفريقي بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات، وتعتبر مباراة الأهلي مع كانو سبورت عنق الزجاجة لتحقيق انطلاقة جيدة في بداية دوري أبطال إفريقيا مع مدربه الجديد، وذلك بعد الخروج بنتيجة كبيرة أمام صن داونز في البطولة الماضية.

الأهلي وكانو سبورت دوري أبطال إفريقيا 2020

انتهت مباراة النادي الأهلي Alahly Sc مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بفوز مستحق للأهلي في مُستهل مشواره بدوري الأبطال، ويسعى النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الإفريقي 8 مرات للعودة بنتيجة إيجابية تضمن له التأهل وتُرضي طموح جماهيره.

مباراة الأهلي وكانو سبورت والقنوات المفتوحة الناقلة

انطلقت مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني السبت الموافق 14/9/ في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة على قنوات أون سبورت الرياضية On Sport 1 المفتوحة إلا أن البث قد تعطل لحدوث مشكلة ما، وذلك بملعب استاد دي مالايو بغينيا الإستوائية، ويسعى الأهلي للفوز في المباراة التي تجمعه مع البطل الغيني كانو سبورت،

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كواليس الأهلي وكانو سبورت دوري أبطال إفريقيا 2020

أكد محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي جاهزيته الكاملة لمباراة الأهلي وكانو سبورت بعدما تردد من أنباء عن إصابته أثناء التدريبات التي أرقامها الفريق قبيل سفره إلى غينيا الإستوائية، كما أكد الجهاز الفني الجديد بقيادة “رينيه فايلر” على أهمية المباراة الأولى له مع النادي الأهلي وعلى حرصه الكبير على الفوز بالمباراة الأولى لاسيما وأنها مباراة خارج الديار في الفوز الذي تأخر كثيراً.

ملخص نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت

بداية هجومية سريعة للمباراة الأولى تحت قيادة رينيه فايلر، ومحاولات هجومية للأهلي للفوز بالمباراة.

د 15 محاولات هجومية من الأهلي ودفاع كانو سبورت يتصدي ببسالة لمحاولات الأهلي.

د 30 أحمد الشيخ يهدر الهدف الأول من فرصة سهلة بعد تسديدة رمضان صبحي التي ارتدت من الحارس.

د 35 اعتراضات كبيرة من لاعبي النادي الأهلي على حكم اللقاء و كلة حرة من مكان خطير لصالح كانو سبورت.

د 45 هجمة خطيرة للأهلي يهدرها رمضان صبحي بسهولة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

د 55 الأهلي يسيطر بشكل كامل على اللقاء رغم سوء مستوى أرض الملعب، لكن دون هز الشباك حتى الآن.

د 62 صلاح محسن ينجح في هز الشباك ويحرز الهدف الأول لصالح النادي الأهلي من كرة رائعة.

د 80 محاولات النادي الأهلي مستمرة لإحراز الهدف الثاني لكن حارس كانو سبورت يتألق في أكثر من كرة.

د 84 هدف رائع للنجم وليد سليمان يُعزز تقدم النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شئ في بداية أكثر من رائعة للمدرب الجديد.

الوقت بدل الضائع والنتيجة 2_0 لصالح النادي الأهلي على حساب فريق كانو سبورت.

رسمياً نهاية المباراة بفوز النادي الأهلي بهدفين دون رد ويضع خطوة كبيرة في دور ال16 وبداية موفقة للمدرب الجديد، والأهلي يبدأ المشوار الإفريقي بفوز خارج الديار لأول مرة منذ أكثر من 408 يوم.