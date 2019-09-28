شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وكانو سبورت الغينى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى بالأهلي لخوض مباراة سهلة من الناحية النظرية، حينما يستضيف فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونلقى الضوء على مباراة الأهلى وكانو سبورت فى السطور التالية..

*كيف انتهت مباراة الذهاب بين الأهلى وكانو سبورت؟

انتهت مباراة الذهاب بين الأهلى وكانو سبورت، والتى أقيمت فى غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر الجارى، بفوز بطل مصر بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، ليقترب المارد الأحمر بقوة من التأهل لدور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويحتاج للفوز بأى نتيجة أو التعادل أيضًا لحجز تذكرة العبور للدور التالى.

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*ماذا عن مشوار الأهلى فى البطولة قبل مواجهة بطل غينيا؟

وتأهل الأهلي لهذا الدور عقب الإطاحة بمنافسه "اطلع بره" بطل جنوب السودان بنتيجة ثقيلة، حيث وصل مجموع المباراتين إلى 13 هدفاً مقابل لا شىء.

*من هم أهم اللاعبين بفريق كانو سبورت؟

من أهم اللاعبين بفريق كانو سبورت بينيامين ندونج صاحب الـ20 عاما والذى يلعب فى مركز الهجوم وسبق له اللعب لريو آفى البرتغالي وسجل هدف التعادل الذى أهل الفريق لدور الـ32، بالإضافة إلى خوسي سيبى لاعب خط الوسط المهاجم والذى سجل الهدف الثانى فى مباراة الذهاب أمام ميكيلي الإثيوبى ونجح فى إحراز 13 هدفا الموسم الماضى بالدورى.

*كيف انتهت المواجهة الأخيرة للأهلى قبل مواجهة كانو سبورت؟

يدخل الأهلي مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة لعدة أسباب، فى مقدمتها التتويج بالسوبر المحلى مؤخراً بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على سموحة فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الاثنين الماضى.