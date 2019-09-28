شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغرم صالح جمعة بعد غيابه عن مران المستبعدين من لقاء كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جهاز الكرة بالأهلي فرض عقوبة مغلظة على صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، بعد غيابه عن مران مستبعدى الفريق اليوم السبت دون الحصول على إذن.

وحصل صالح جمعة على إذن بالغياب عن مران المستبعدين أمس، إلا أنه غاب اليوم دون الرجوع لرينيه فايلر المدير الفني للفريق أو سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

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ويواجه الأهلي فريق كانو سبورت فى الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية فى إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال اقريقيا.

خاض لاعبو الأهلى مراناً قوياً صباح اليوم على ملعب التتش، شارك فيه كل من: على معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق، بينما شهد المران غياب، فيما اكتفى عمار حمدى لاعب الفريق بأداء جلسة فى الجيم، على هامش مران الغائبين