شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر ومعرض دبى الرياضى للذكاء الاصطناعى اكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مجلس دبي الرياضي، مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

ويترأس سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الاجتماعات التحضيرية للحدث الأول من نوعه والذي يشارك فيه نخبة من الأبطال العالميين في مختلف الرياضات إلى جانب وزراء ومسؤولين في عدد من الدول والمدن العالمية التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة إلى جانب متحدثين وعارضين من كبرى الشركات العالمية المختصة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي ودعم جوانب تحسين الأداء للرياضيين بموجب تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية.

وفتح مجلس دبي الرياضي التسجيل للراغبين في حضور جلسات وورش عمل المؤتمر وزيارة أجنحة المعرض من خلال الموقع الالكتروني WWW.DAIS.AE وتم وضع باقة من الاختيارات التي تناسب الراغبين في الحضور من داخل وخارج الدولة، حيث يحظى الحدث باهتمام قطاعات كبيرة من الشركات والمختصين في الذكاء الاصطناعي والرياضة وكذلك أساتذة الجامعات من مختلف دول العالم حيث من المتوقع حضور المئات من المختصين والعارضين والأكاديميين للاستفادة من الفرص التي يوفرها المؤتمر والمعرض لعرض أحدث وأنجح التجارب في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته الرياضية وطرق التدريب الحديثة وتحليل أداء الرياضيين وغيرها.

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ووجه مجلس دبي الرياضي الدعوة إلى الجهات الرياضية والعلمية وإلى الجامعات في الدولة لحضور فعاليات المؤتمر والمعرض والاستفادة مما سيتم طرحه في المحاضرات وفي أجنحة الشركات العارضة وكذلك عقد لقاءات مع المشاركين من الشركات والجامعات العالمية التي تلعب دورا عالميا معروفا في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واختار مجلس دبي الرياضي نخبة من المتحدثين والعارضين من بين العديد من الشركات والمختصين في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن أهم المتحدثين وبرنامج الجلسات وورش العمل حيث حرص المجلس على أن تضم جلسات المؤتمر وورش العمل تنوعا في مختلف الجوانب يمنح القطاع الرياضي المحلي والعالمي الفرصة للاطلاع على مختلف جوانب التطور في هذا المجال الحيوي الذي يساهم في تطوير الأداء للرياضيين من ذوي القدرات التنافسية كما يمنح فئة أصحاب الهمم الفرصة لممارسة رياضاتهم المفضلة والتألق فيها من خلال التطور الحاص في مجال تكنولوجيا صناعة الأطراف وغيرها من الوسائل المساعدة لفئة أًصحاب الهمم.