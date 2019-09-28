المقاولون وسموحة.. 6 أهداف حصيلة آخر مواجهتين فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المقاولون العرب نظيره سموحة فى الخامسة والنصف عصر اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام فى نسختها رقم 61.
وكان المقاولون العرب قد فاز فى الجولة الافتتاحية للدورى على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، فيما خسر سموحة من الأهلى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة.
على الجانب الآخر، شدد حسام حسن المدير الفنى لسموحة على لاعبيه بضرورة تصحيح الصورة التى ظهروا بها مع بداية الدورى بعد الخسارة من الأهلي بهدف نظيف، عن طريق خطف النقاط الثلاث من أنياب ذئاب الجبل لبدء مرحلة تجميع النقاط مبكراً خوفاً من الدخول فى دوامة النتائج السيئة مبكراً.
آخر مواجهتين للمقاولون وسموحة في دورى الموسم الماضى انتهتا بنفس النتيجة وهى فوز المقاولون العرب 2/1 على الفريق السكندرى ذهاباً وإياباً.
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