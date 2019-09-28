حازم إمام وبامبو خارج قائمة الزمالك لمواجهة جينيراسيون السنغالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربي ميتشو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قائمة الفريق التى ستغادر إلى الإسكندرية اليوم استعداداً لمواجهة جينراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى المباراة المقرر لها غدا الأحد على استاد برج العرب، واستبعد منها حازم إمام وكريم بامبو. وضمت قائمة الزمالك 19 لاعبا كالتالى: وضمت قائمة الزمالك 19 لاعبا كالتالى: فى حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالسلام - حمدي النقاز - محمد عبدالشافي - عبدالله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد عنتر - أشرف بن شرقي - شيكابالا - إسلام جابر. وفى الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب.

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