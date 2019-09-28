شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر يستبعد قفشة وحمدى فتحى من مباراة الأهلي ضد كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، استبعاد الثنائى محمد مجدى قفشة وحمدى فتحى من قائمة المباراة الرسمية التى ستواجه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى الثامنة مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الثنائى قفشة وحمدى فتحى مرانًا خفيفًا بفندق إقامة الفريق ببرج العرب بالإسكندرية.

ويفكر رينيه فايلر فى الدفع بأكثر من لاعب لم يُشارك أساسياً في المباريات الماضية، خاصة أن نتيجة لقاء الذهاب أمام كانو سبورت تُسهّل من مباراة اليوم، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ويرغب فايلر فى الاستعانة باللاعب المالي أليو ديانج المُنضم للأهلي هذا الصيف أساسياً أمام بطل غينيا في إطار حرص المدير الفني على تجربة جميع اللاعبين من أجل اكتشاف قدراتهم عن قرب وعلى الطبيعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا