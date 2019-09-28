شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى دعبس وشريف كمال يترشحان على رئاسة اتحاد الهوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم يحيى دعبس، عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكى واللجنة الأولمبية بأوراق ترشحه على مقعد الرئيس فى انتخابات الاتحاد على المقاعد الشاغرة، والمحدد لها يوم 31 أكتوبر المقبل بعدما تقدم باستقالته من العضوية، وتقدم أيضا على الرئاسة شريف كمال نائب رئيس الاتحاد بعدما تقدم باستقالته مؤخرا من أجل التقدم على الرئاسة .

بينما تقدم على مقعدى العضوية بعد استقالة كمال ودعبس الثنائى رامى محمد بدر لاعب سموحة السابق وعلاء محمد صديق لاعب الشرقية للدخان السابق.

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جدير بالذكر أنه سيتم غلق باب الترشح فى المقاعد الشاغرة الاثنين المقبل، وفقا لتأكيدات إيهاب زين العابدين المدير التنفيذى للاتحاد .

ومن المقرر أن تشهد العمومية أيضا مناقشة ميزانية الاتحاد والحساب الختامى لاعتمادها، فضلا عن اعتماد خطة نشاط الموسم المحلى الجديد المقرر انطلاقه شهر نوفمبر المقبل .

وتقدم هانى حمودة الرئيس السابق باستقالته من مجلس الإدارة لاختلاف فى وجهات النظر منذ شهر رمضان الماضى، ليتولى نائبه شريف كمال أعمال الرئيس قبل أن يتقدم بإستقالته هو الأخير من أجل التقدم بأوراق ترشحه على مقعد الرئيس فى الانتخابات المقبلة، حيث لا يزال بال الترشح للانتخابات مفتوحا حتى الاثنين المقبل.