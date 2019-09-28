الأهلي يسعى للحفاظ على الكلين شيت للمباراة الرابعة على التوالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثلاث مباريات متتالية في دورى أبطال أفريقيا نجح خلالها النادى الأهلي فى الحفاظ على نظافة شباكه دون استقبال أى أهداف، خلال الأدوار التمهيدية للبطولة، والتى يستكملها النادى الأهلي اليوم بمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ 32.
الأهلي استهل مشواره بالمسابقة بالفوز على فريق اطلع برة بطل السودان برباعية نظيفة ذهاباً، ثم الفوز إياباً بنتيجة 9/0، وأخيراً التغلب على كانو سبورت بطل غينيا في عقر داره 2/0 في موقعة الذهاب.
15 هدفاً سجلها 8 لاعبين مع النادى الأهلي حتى الآن منذ انطلاق مشوار البطولة حملت توقيع على معلول ووليد ازارو هدفين وأحمد الشيخ، فى الدقائق 16، 33، 47 ، 93 فى المباراة الأولى.
فيما شهدت المباراة الثانية والتى انتهت بنتيجة 9/0، تسجيل كل من: حسين الشحات "هاتريك" وحمدي فتحي " هدفين" وصلاح محسن "هدفين" وأحمد فتحى هدف.
أما المباراة الثالثة فكانت أمام كانو سبورت فى غينيا وانتهت لصالح الأحمر بهدفين نظيفين، فسجل ثنائية الأهلي صلاح محسن ووليد سليمان.
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