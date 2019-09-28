شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات بيراميدز على مائدة فارياس فى طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، على دراسة فريق بيراميدز فضلا عن حرصه على مشاهدة مباراة بيراميدز مع شباب بلوزداد الجزائرى، سواء التى أقيمت منذ أيام وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 أو التى ستقام غداً الأحد بالجزائر فى لقاء الإياب المقرر له الثالثة عصراً.

ومن المقرر أن يبدأ غداً الأحد فريق طلائع الجيش استعداداته لمباراة بيراميدز بالجولة الثالثة للدورى والمقرر لها 6 أكتوبر المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى .

وكان فارياس قد منح لاعبى الطلائع راحة 48 ساعة من المران بعد التعادل مع إنبى.

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وتعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره إنبي بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، وشهدت المباراة طرد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش في الدقيقة 55 من زمن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تعمده لمس الكرة بيده امام مرمي إنبى.

وأحرز هدف إنبي محمد شريف في الدقيقة 16، بينما تعادل تالا نداى لطلائع الجيش في الدقيقة 68 .

وكان الطلائع قد خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأولى للدورى.