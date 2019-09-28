شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دورى اليد بعد الجولة السابعة.. الزمالك يتصدر والأهلى رابعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، جدول ترتيب دورى المحترفين للكبار "رجال" بعد انتهاء الجولة السابعة للموسم المحلى 2019 / 2020.

واعتلى الزمالك صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة محرزا 235 هدفا، يليه سبورتنج فى المركز الثانى بـ19 نقطة محرزا 215 هدفا وعليه 173 هدفا.

فيما يحتل لطلائع الجيش المركز الثالث نفس رصيد سبورتنج محرزا 222 هدفا و عليه 182 هدفا، فيما يأتى بعده الأهلى فى المركز الرابع برصيد 19 نقطة محرزا 173 هدفا.

بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 19 نقطة محرزا 184 هدفا، ويليه هليوبوليس برصيد 17 نقطة محرزا 190 هدفا ثم الأوليمبى فى المركز السابع برصيد 15 نقطة محرزا 188هدفا.

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كما يأتى الجزيرة فى المركز الثامن برصيد 15 نقطة محرزا 167 هدفا والمعادى فى المركز التاسع برصيد 14 نقطة محرزا 189 هدفا ثم أصحاب الجياد بنفس الرصيد فى المركز العاشر محرزا 171 نقطة.

بينما يأتى حدائق الأهرام فى المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة ، يليه الزهور فى المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة ثم البنك الأهلى فى المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة أيضا ثم جزيرة الورد برصيد 10 نقاط.

فيما احتل الفيوم المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط ثم الطيران ومن بعده الحوار و أخير 6 أكتوبر فى المركز الـ 18 والأخير بنفس الرصيد.