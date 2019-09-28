اونلاين | شووت liverpool like مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر youtube HD يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NQW

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفلد يونايتد بث مباشر كورة ستار KOORA STAR، اليوم السبت 28 سبتمبر ، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي، ويسعى فريق ليفربول للفوز بنقاط المباراة وتحقيق العلامة الكاملة لضمان الصدارة في مشواره نحو تحقيق اللقب الغائب عنه منذ ما يقارب من 30 عاماً ولتجنب أخطاء الموسم الماضي وفقدان اللقب في الأسابيع الأخيرة لصالح مانشستر سيتي .

موعد مباراة ليفربول ضد شيفلد يونايتد بث مباشر كورة لايف koora live والقنوات الناقله لها:-

تقام مباراة ليفربول وشيفلد يونايتد في تمام الساعة الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، ويقام في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وتذاع عبر قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري لمبارايات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، وسوف يذاع لقاء فريق ليفربول ضد فريق شيفيلد يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية bein sports .

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مشاهدة مباراة ليفربول وشيفلد يونايتد بث مباشر

يسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ، للفوز بمباراة اليوم والوصول الى النقطة 21 في صدارة الترتيب حيث يمتلك 18 نقطة في المركز الأول من 6 جولات سابقة وبالعلامة الكاملة ويواجه شيفلد يونايتد صاحب المركز العاشر برصيد 8 نقاط، ويعتمد كلوب في تشكيلة الفريق على العديد من العناصر المميزة في مقدمتهم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو وفان دايك وغيرهم من النجوم في كتيبة الريدز.

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