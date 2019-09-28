رياضة | عاجل.. استبعاد أفشة وفتحي ولطفي من قائمة الأهلي وكانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استبعاد أفشة وفتحي ولطفي من قائمة الأهلي وكانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 3 لاعبين من مباراة الفريق الأحمر لمواجهة كانو سبورت الغيني مساء اليوم.

واستبعد فايلر كلا من محمد مجدي افشة وحمدي فتحي والحارس علي لطفي، من القائمة لتصبح 18 لاعبًا.

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وخاض الثلاثي المستبعد من المباراة تدريبات خفيفة على هامش معسكر الفريق الأحمر المغلق في الإسكندرية.

ويواجه الأهلي نظيره كانو سبورت في الثامنة من مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو.