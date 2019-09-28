رياضة | مباراة ليفربول وشيفيلد تمنح محمد صلاح رقما قياسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة ليفربول وشيفيلد تمنح محمد صلاح رقما قياسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا جديدا مع فريقه في الدوري الإنجليزي وذلك بعد مشاركته خلال مباراة شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه هي المباراة رقم 50 لصلاح بشكل متتالي مع ليفربول، حيث شارك في 7 مباريات هذا الموسم مع الريدز، وأيضاً في 38 مباراة خلال الموسم الماضي بالدوري الانجليزي.

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وكان محمد صلاح قد شارك في 5 مباريات في موسم 2017/2018 بشكل متتالي مع الريدز، ويقترب اللاعب المصري من مواطنه أحمد المحمدي في عدد المباريات المتتالية، حيث شارك الأخير في 76 مباراة مع فريق هال سيتي في البريميرليج.

ويتعادل فريق ليفربول مع منافسه فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب شيفيلد.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد 6 جولات خاضها الفريق قبل مباراة شيفيلد يونايتد وحقق الفوز في جميع مواجهته.