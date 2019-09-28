رياضة | "شارة كابتن" المنتخب تقترب من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شارة كابتن" المنتخب تقترب من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر ملف شارة قائد المنتخب خلال الفترة القادمة خاصة بعد hستبعاد قائد المنتخب فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر فى يونيو الماضي أحمد المحمدى من المعسكر القادم.

ويفكر حسام البدري واللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على إعطاء شارة القيادة لنحم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بسبب تاثيره الكبير مع المنتخب خلال السنوات الماضية وبسبب تفكير الجهاز الفنى فى بدء المهمة بعلاقة جيدة مع محمد صلاح خاصة بعد الأزمات الأخيرة التى كانت بين صلاح والاتحاد السابق وأخرهم ملف التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وكان حسام البدرى أكد خلال المؤتمر الصحفي، أن شارة قيادة المنتخب لم يتم حسمها حتى الآن، ومازال هناك تفكير هل ستكون بالأقدمية أم سيكون هناك تغيير وتعطى للاعب أخر يتمتع بشخصية قوية.

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وارتدى محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزى شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة، خلال مباراة مصر وغينيا الودية والتى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار المباريات الودية إستعداداً لكأس الأمم الأفريقية والتى كانت بتاريخ 16 يونيو الماضي.

ويملك محمد صلاح رصيد دولى كبير منذ إنضمامه لأول مرة تحت قيادة هانى رمزى عام 2011 وتحديداً منذ 3 سبتمبر 2011 عندما شارك اللاعب أمام منتخب سيراليون فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية وقتها بعد رحيل حسن شحاتة، ثم شارك أمام النيجر يوم 8 أكتوبر 2011 وسجل هدفه الأول دولياً وقتها.

ويعد صلاح هو الهداف الثالث تاريخياً لمصر برصيد 41 هدف من 67 مباراة دولية، وصنع محمد صلاح 21 هدف للفراعنة خلال 8 سنوات مع مصر.