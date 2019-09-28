رياضة | ساديو ماني يهدر هدفا غريبا في مباراة ليفربول ضد شيفيلد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يهدر هدفا غريبا في مباراة ليفربول ضد شيفيلد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإسباني أتلتيك بيلباو 0 x

13:00 1 فالنسيا خيتافي - x

16:00 - برشلونة أتلتيكو مدريد - x

21:00 - ريال مدريد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الفيصلي - x

17:30 - العدالة الرائد - x

19:15 - الفيحاء دوري أبطال إفريقيا الرجاء الرياضي - المغرب - x

20:00 - النصر - ليبيا الأهلي - مصر - x

20:00 - كانو سبورت - غينيا الإستوائية الدوري الإنجليزي شيفيلد يونايتد 0 x

13:30 0 ليفربول أستون فيلا - x

16:00 - بيرنلي تشيلسي - x

16:00 - برايتون توتنهام هوتسبير - x

16:00 Advertisements - ساوثهامتون إيفرتون - x

18:30 - مانشستر سيتي الدوري الإيطالي يوفنتوس - x

15:00 - سبال سامبدوريا - x

18:00 - انتر ميلان الدوري الألماني بادربورن - x

15:30 - بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند - x

18:30 - فيردر بريمن الدوري الفرنسي بوردو - x

17:30 - باريس سان جيرمان الدوري المصري الممتاز المقاولون العرب - x

17:30 - سموحة نادي مصر - x

17:30 - أسوان كأس الكونفيدرالية الأفريقية حسنية أكادير - المغرب - x

21:00 - الاتحاد - ليبيا نهضة بركان - المغرب - x

21:00 - اشانتي جولد - غانا

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