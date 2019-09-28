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رياضة | ساديو ماني يهدر هدفا غريبا في مباراة ليفربول ضد شيفيلد (فيديو)

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أتلتيك بيلباو

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13:00

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فالنسيا

خيتافي

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أتلتيكو مدريد

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دوري كأس الأمير

الفيصلي

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العدالة

الرائد

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الفيحاء

دوري أبطال إفريقيا

الرجاء الرياضي - المغرب

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20:00

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النصر - ليبيا

الأهلي - مصر

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20:00

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كانو سبورت - غينيا الإستوائية

شيفيلد يونايتد

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ليفربول

أستون فيلا

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16:00

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بيرنلي

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16:00

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برايتون

توتنهام هوتسبير

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ساوثهامتون

إيفرتون

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مانشستر سيتي

يوفنتوس

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سبال

سامبدوريا

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انتر ميلان

الدوري الألماني

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بايرن ميونيخ

بوروسيا دورتموند

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فيردر بريمن

الدوري الفرنسي

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باريس سان جيرمان

الممتاز

المقاولون العرب

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سموحة

نادي مصر

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أسوان

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

حسنية أكادير - المغرب

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الاتحاد - ليبيا

نهضة بركان - المغرب

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21:00

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اشانتي جولد - غانا

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