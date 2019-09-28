رياضة | الأهلي يعلن عن التيشيرت الأساسي في الموسم الجديد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن عن التيشيرت الأساسي في الموسم الجديد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي منذ قليل عن القميص الذي سيرتديه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للموسم الجديد 2019-2020.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعبي الفريق الأحمر بالقميص الجديد الذي سيرتدوه في الموسم الجديد.

ومن المؤكد أن يظهر الأهلي بالقميص الجديد في مباراة اليوم أمام كانو سبورت الغيني والمقرر لها في الثامنة من مساء الوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو بهدفين دون رد لصلاح محسن ووليد سليمان.