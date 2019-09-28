رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايت الان في البريمير ليج .. رابط سريع بدون تقطيع Liverpool Today

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Yalla Shoot يستضيف ملعب بارامال معقل الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج شيفيلد يونايتد نظيره بطل أوروبا ووصيف الدوري الإنجليزى الموسم الماضي ليفربول فى مباراة قوية ينتظرها الجماهير، ضمن مباريات الجولة السادسه من الدوري الإنجليزي لمشاهدة نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Yalla Shoot، شاهد البث المباشر لمباراة مجمد صلاح اليوم Koora Star.

KOORA STAR موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

تقام المباراة فى تمام الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت القاهرة والثانية ونصف بتوقيت السعودية والثالثة ونصف بتوقيت الإمارات والثانية عشر ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Star.

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KOORA GOAL القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

تنقل مباريات الدوري الإنجليزى وأبرز المباريات الأوروبية عبر قناة beIN Sport HD وتنقل مباراة اليوم عبر قناة beIN Sport HD 2، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي Koora Goal.

ويسعى ليفربول للإستمرار في صدارة الدورى الإنجليزى بعد الفوز خلال الجولات ال 5 الماضية على كل من نوروياش سيتى ونيوكاسل وساوثهامبتون وبيرنلى وأرسنال وتشيلسي ويملك الريدز 15 نقطة فى الدوري الإنجليزى ويسعي بالإبتعاد بالصدارة عن منافسه مانشستر سيتي، بينما يسعي محمد صلاح للتسجيل خلال لقاء اليوم بعد غيابه عن التسجيل خلال المباراة السابقة للريدز أمام تشيلسي والتى انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Yalla Shoot.