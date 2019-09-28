قيمتها 70 ألف دولار.. اللاعب لامين فاديجا يعترف بسرقة ساعة زميله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترف اللاعب الفرنسي الشاب، لامين ديابي فاديجا، بأنه سرق ساعة ثمينة خاصة بزميله المنتقل حديثا إلى النادي كاسبر دولبرغ، وذلك في أزمة هزت نيس الفرنسي.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد ذكرت تقارير صحفية أن مستقبل اللاعب فاديجا صاحب الـ 18 عاما، مع النادي بات على المحك، بعد اعترافه بسرقة الساعة التي تبلغ قيمتها نحو 70 ألف دولار، وسط تكهنات باستغناء نيس عن خدماته قريبا.

الأزمة بدأت في 16 سبتمبر الجاري، عندما فوجئ دولبرغ، المهاجم الدنماركي المنتقل قبل أسابيع من أياكس أمستردام الهولندي إلى نيس مقابل 18 مليون يورو، باختفاء ساعته من غرفة خلع ملابس النادي، مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة.

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وبعد إجراء تحقيقات حامت الشبهات حول ديابي فاديجا، فيما كشفت وكالة “فرانس برس” أن المهاجم الذي يمثل النادي منذ كان عمره 13 عاما اعترف بالسرقة، وقدم اعتذاره لزميله وللمدير الفني للفريق لاعب الوسط المخضرم السابق باتريك فييرا.

ديابي، الذي مثل فرنسا في الفئات العمرية الصغيرة، يعد واحدا من المواهب الواعدة في خط هجوم نيس ومنتخب “الديوك”، علما أنه وقع مؤخرا أول عقد احترافي مع النادي.

لكن وفقا لصحيفة “لوكيب” الفرنسية، فإن النادي يدرس بقوة خيار الاستغناء عن ديابي بشكل فوري، بعد فضيحة السرقة.