حبيب نورمحمدوف يرد على تحدي إبراهيموفيتش «ماتركس».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 شارك النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، مهاجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في تحدي أطلق عليه “ماتريكس”. رد الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، على تحدي “Matrix” للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي. حبيب نور محمدوف رد على طلب النجم السويدي بقبول التحدي بعبارة: “إنها رقم واحد، هراء” مع إضافة ضحكة كـ”رمز تعبيري”. Advertisements إبراهيموفيتش نشر تحديا جديدا وطلب من حبيب نور محمدوف وزميله السابق الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونجم التنس الشهير الصربي نوفاك دجيوكوفيتش، تنفيذ التحدي الذي يتطلب تنفيذ الحركة الشهيرة المستوحاة من الفيلم الأمريكي Matrix”“. تحدى “ماتريكس” يكون عن طريق السيطرة على الكرة أطول فترة على منطقة الصدر ولف الذراعين بحركة دائرية. زلاتان ابراهيموفيتش كان قد صرح فى وقت سابق، بأنه أسطورة كرة القدم بالفعل ولن يأتي أحد مثله مرة أخرى.. وقال: ليست مفاجأة، أنا أسطورة بالفعل، وفي الوقت الحالي بالدوري الأمريكي ترى أشياء لم نشهدها في موسمي الأول هنا، لقد نضج الدوري مقارنة بما سبق، حيث أصبحت جميع الأندية تنافس على اللقب.

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