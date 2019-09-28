لقب الأسوأ.. إحصائية محرجة لكريستيانو رونالدو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الأغيطالي، لقبا جديدا، لكنه لم يكن مثل الأرقام الجيدة التي يتميز بها اللاعب دائما، وجاء بمثابة الصدمة للاعب.
تقرير صحفي إيطالي كشف عن إحصائية محرجة لكريستيانو رونالدو، تضعه ضمن الأسوأ في إيطاليا في تنفيذ الركلات الحرة.
موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، ذكر أن رونالدو بات ثاني أسوأ مسدد للركلات الحرة في تاريخ الدوري الإيطالي، برصيد 18 ركلة مهدرة.. حيث جاء خلف كاميلو كيانو لاعب فريق فروسينوني الإيطالي الذي سدد 21 ضربة حرة مباشرة ولم يسجل أي هدف.
الموقع أِشار إلى أنه منذ مجيء رونالدو إلى يوفنتوس وهو ينفذ جميع الركلات الحرة المباشرة لكنه فشل في تسجيل أي منها وذلك خلال 18 محاولة سابقة.
ورغم تسجيل رونالدو 19 هدفا من ركلات حرة مباشرة مع ريال مدريد، إلا أنه فشل حتى الآن في وضع بصمته من ركلة حرة مباشرة مع “السيدة العجوز”.
رونالدو اشتهر بتسديد الركلات الحرة، حيث تميز بطريقته الفريدة في الوقوف قبل تسديد الكرة وفي أسلوب ضربها، ووضعها في الشباك بطريقة تجعل أفضل الحراس في العالم يعجزون عن التصدي لها.
ويبدو أنه في الآونة الأخيرة، تراجعت قدرة رونالدو البالغ 34 عاما بشكل كبير على تسجيل الركلات الحرة، ما جرده من واحد من أهم أسلحته على أرضية الملعب، ووضعه بالتالي أمام إحصائيات محرجة.
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