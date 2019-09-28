شكرا لقرائتكم خبر عن موعد كلاسيكو «بوكا جونيور ضد ريفير بليت» بكأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل
كشف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم الجنوبي، عن موعد مباراة السوبر كلاسيكو بين فريقي بوكا جونيور وريفير بليت، بنصف نهائي كأس ليبرتادوريس.
ومن المقرر أن تقام المباراة فجر الأربعاء، في تمام الثانية بعد منتصف الليل، على ملعب المونيمونتال أنطونيو مقبل الريفية، وتذاع عبر بين سبورتس 1.
وفي نفس السياق، أكد الأسطورة الأرجنتيني فيرناندو ريدوندو، أن المباراة معقدة جدًا وصعبة ولن تُحسم وفقًا لأي شروط حيث أن التاريخ يجعلها مباراة من العيار الثقيل، تماماً مثل مباريات برشلونه والريال أو الملكي وأتلتيكو مدريد.
ومن المقرر أن يقوم رؤوف خليف بالتعليق على المباراة فجر الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد كلاسيكو «بوكا جونيور ضد ريفير بليت» بكأس ليبرتادوريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.