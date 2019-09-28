شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول بتقدم فالنسيا على بيلباو بهدف نظيف والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة أتلتيك بيلباو وفالنسيا ضمن منافسات الإسبوع السابع من الدوري الأسباني بتقدم الخفافيش بهدف نظيف في المواجهة التى أقيمت على ملعب سان ماميس.

جاءت الدقيقة 27 لتعلن عن أول أهداف المباراة وكان من نصيب الخفافيش عن طريق تشيريشيف بتمريرة من فيران توريس.

بدأ بيلباو اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : سيمون

خط الدفاع : بيرتشيتشي، مارتينز، الفاريز، كابا.

خط الوسط : أوناي لوبيز، دانييل جارسيا ، جوميز ، راؤول جارسيا ، مونيان.

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خط الهجوم : ويليامز.

بينما جاء تشكيل فالنسيا كالتالي :

حراسة المرمى : سيلسن

خط الدفاع : دانييل واس، جاري، دياخابي، كوستا.

خط الوسط : توريس، باريسو، كوكلين، شيريشيف.

خط الهجوم : ماكسيميليانو جوميث، رودريجو.

يذكر أن أتلتيك بلباو دخل اللقاء وهو يجمع في رصيده 12 نقطة يحتل بها المركز الرابع بينما يحتل الخفافيش المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.