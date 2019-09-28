شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أساسياً .. يورجن كلوب يعلن تشكيل «ليفربول ضد شيفيلد يونايتد» والان مع التفاصيل

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الريدز الرسمي في مواجهة شيفيلد يونايتد المقرر لها بعد قليل في إطار مباريات الجولة السابعة من البريميرليج. رجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمى: آدريان. خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فان دايك - وجويل ماتيب- وترنت ألكساندر -أرنولد. Advertisements خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، هندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني، فيرمينو، ومحمد صلاح. ويتصدر ليفربول، الدوري الإنجليزي محققًا العلامة الكاملة في أول 6 مباريات.

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