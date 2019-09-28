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ليفربول يواجه تحقيقا بسبب مشاركة غير قانونية للاعب في كأس الرابطة

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علم عليه شعار نادي ليفربول

تحقق رابطة لكرة القدم مع ليفربول بخصوص مشاركة لاعب بشكل غير قانوني في مباراة ضد ميلتون كينز دونز في الدور الثالث لكأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي.

ومن المحتمل معاقبة ليفربول بغرامة أو باستبعاده من المسابقة ولم يتم الكشف عن هوية اللاعب المقصود.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي ”ندرس الموقف حاليا“.

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وفاز ليفربول متصدر الدوري الممتاز 2-صفر على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة ليضرب موعدا مع أرسنال في الدور الرابع واعتمد المدرب يورجن كلوب على أربعة لاعبين صاعدين في التشكيلة الأساسية.

وقال متحدث باسم ليفربول ”يدرك النادي وجود مشكلة إدارية محتملة تخص أحد لاعبينا.

”نتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح الحقائق ولن نصدر تعليقات أخرى على القضية حتى اكتمال الإجراءات“.

 

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