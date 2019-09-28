الكشف عن ميعاد كلاسيكو بوكا جونيور وريفير بليت بكأس ليبرتادوريس 

السبت 28 سبتمبر 2019

بوكا جونيور ضد ريفير بليت

كشف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم الجنوبي، عن موعد مباراة السوبر كلاسيكو بين فريقي بوكا جونيور وريفير بليت، بنصف نهائي كأس ليبرتادوريس.

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ومن المقرر أن تقام المباراة فجر الأربعاء، في تمام الثانية بعد منتصف الليل، على ملعب المونيمونتال أنطونيو مقبل الريفية، وتذاع عبر بين سبورتس 1.

وفي نفس السياق، أكد الأسطورة الأرجنتيني فيرناندو ريدوندو، أن المباراة معقدة جدًا وصعبة ولن تُحسم وفقًا لأي شروط حيث أن التاريخ يجعلها مباراة من العيار الثقيل، تماماً مثل مباريات برشلونه والريال أو الملكي وأتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن يقوم رؤوف خليف بالتعليق على المباراة فجر الأربعاء.