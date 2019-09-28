مدرب لايبزيج يسعى لتحدي كبير في الدوري الألماني وأبطال أوروبا

السبت 28 سبتمبر 2019

مدرب لايبزيج

أعرب المدير الفني لنادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، يوليان ناغلسمان، عن اعتقاده بأن فوز فريقه ببطولة دوري الأبطال مستقبلاً ليس مستبعداً تماماً.



وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال ناغلسمان: "في كرة القدم، كل شيء ممكن من ناحية المبدأ".

وأضاف ناغلسمان: "هناك أغنية جيدة تقول فيها الجوقة: كل أمر لا تصحبه لا صريحة تماماً، يبقى دائماً محتملاً".

واعترف ناغلسمان بأن الجمع بين بطولتي دوري الأبطال والبوندسليغا مسألة "شديدة التعقيد في تحقيقها"، وقال إنه يجب تهيئة كل الظروف لهذا "كما أنه قد يستغرق بعض الوقت".

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وكان لايبزيغ بدأ مشواره في ثاني مشاركاته في دوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات، وتضم مجموعة لايبزيغ أيضاً أوليمبيك ليون الفرنسي وزينيت سان بطرسبرغ الروسي.

ويتصدر لايبزيغ ترتيب الدوري الألماني حتى الآن، بعد أول 5 مباريات في الموسم الجديد، متقدماً على البطل التقليدي بايرن ميونخ.

وعن المنافسة في الدوري هذا الموسم، قال ناغلسمان: "الدوري هذا الموسم ممتع للغاية بصورة مبدئية، لأسباب منها تعدد المدربين الجدد، ووضعنا الحالي جيد، لكن المهم هو تأكيد ذلك بشكل ثابت وعلى مدار فترة زمنية أطول، وبالنسبة لي أعتبر أن الترتيب لا يكون له مدلول إلا بعد المباراة العاشرة".

يذكر أن ناغلسمان (32 عاماً) انتقل من هوفنهايم إلى لايبزيغ خلفاً للمدير الفني رالف رانجيك.

تجدر الإشارة إلى أن المدير الرياضي لنادي شالكه يوخن شنايدر، رشح لايبزيغ للفوز بالدوري الألماني هذا الموسم وقال في تصريحات صحافية: "أثق في أن لايبزيغ سيكون بطل الموسم في الدوري الألماني، ببساطة لأن لاعبي الفريق ظلوا معاً وازداد عمرهم عاماً وخاضوا 34 مباراة دوري بالإضافة إلى مباريات الكأس وأصبحوا أكثر نضجاً في مباريات دوري أوروبا، بالإضافة إلى قدوم وافدين جدد معقولين ومدرب ممتاز جداً جداً، يمكن لي أن أصفه بأنه موهبة القرن، إن لم يكن قد تجاوز مرحلة الموهبة منذ زمن طويل".