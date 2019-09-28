ميسي خارج قائمة منتخب الأرجنتين

السبت 28 سبتمبر 2019

قام الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بإعلان عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون وديتين مع "الألبيسيليستي" في أكتوبر أمام كل من ألمانيا والإكوادور، والتي غاب عنها ليونيل ميسي للإيقاف إضافة إلى سرجيو أغويرو الذي فضل المدرب إراحته.



كما غاب عن القائمة لاعبو فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت اللذين سيتواجهان في نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس حيث ستقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء القادم والإياب في 22 من أكتوبرالمقبل.

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وكان غياب أغويرو بقرار من الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، أما ميسي بخلاف الإصابة التي يعاني منها فيجب عليه الامتثال للعقوبة التي وقعت عليه من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" وهي عدم المشاركة دولياً لمدة 3 أشهر.

كما لم ينضم لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان، أنخيل دي ماريا، للقائمة، وبهذا يتمثل ثِقل خط هجوم "الألبيسيليستي" في كل من باولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني الماكينات الألمانية في 9 أكتوبر المقبل على ملعب سيغنال إيدونا بارك في ألمانيا، ثم الإكوادور في إسبانيا على ملعب مارتينيز باليرو.